Em telefonema, Lula e Xi discutem 'parceria estratégica bilateral' entre o Brasil e a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, na noite desta segunda-feira, 11, informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom), em nota. A ligação durou cerca de uma hora.

Lula e Xi falaram sobre "a parceria estratégica bilateral" entre o Brasil e a China e "saudaram os avanços já alcançados no âmbito das sinergias entre os programas nacionais de desenvolvimento dos dois países".

Os dois líderes também se comprometeram "a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites", segundo a nota da Secom. "Ambos os presidentes também destacaram sua disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias."