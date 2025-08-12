Evergrande será retirada da lista da bolsa de valores de Hong Kong após problemas com dívidas

A Evergrande, incorporadora imobiliária chinesa altamente endividada, anunciou nesta terça-feira, 12, que será retirada da lista da bolsa de valores de Hong Kong em 25 de agosto, representando mais um revés para o setor imobiliário da China.

O tribunal local decidiu em janeiro de 2024 que a empresa não conseguiu apresentar um plano de reestruturação viável para suas dívidas, o que alimentou temores sobre o crescente fardo da dívida da China, e a negociação de suas ações foi suspensa desde a decisão.

As regras da cidade estipulam que a listagem de empresas pode ser cancelada se a negociação de seus valores mobiliários permanecer suspensa por 18 meses consecutivos.