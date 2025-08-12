Haddad: MP alternativa ao IOF contém despesa e coloca Pé-De-Meia no Orçamento

O texto traz pontos como a proposta de uma alíquota única de 17,5% do imposto de renda para rendimentos; uma taxa de 5% para rendimentos hoje isentos, como títulos incentivados (LCI, LCA, CRI, CRA, LCD), fundos imobiliários (FII) e do agronegócio (FIAGRO); o aumento a taxação das bets; e o aumento nas alíquotas da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

O ministro também disse na sua fala inicial aos senadores que a relação dívida pública /PIB nos preocupa particularmente pela taxa de juros "excessiva".

Ele frisou a necessidade de atacar os gastos tributários, dizendo que há uma série de setores agraciados com tratamento tributário "aquém do que deveria ser".

Tratamento igual

O ministro da Fazenda disse que a MP "passa a tratar todo mundo da mesma forma" do ponto de vista tributário, equalizando as instituições financeiras.

Ele defendeu que, com a MP, títulos hoje isentos continuarão incentivados e afirmou que o objetivo não é inibir esses títulos. "Com segurança, digo que não (vai desestimular a aplicação)", afirmou. "Estamos dialogando com os setores afetados (pelo fim da isenção de títulos). Há muitas questões sendo discutidas e aprimoradas", prosseguiu Haddad, dizendo que o desequilíbrio existente hoje é "muito grande".