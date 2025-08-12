Indicado de Trump ao BLS sugere suspender divulgação mensal de payroll até corrigir dados

O economista indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para liderar o Escritório de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês), E.J. Antoni, sugeriu nesta terça-feira, 12, suspender a divulgação mensal do relatório de emprego do país, o payroll, até que dados anteriores sejam corrigidos. A declaração foi feita em entrevista à Fox Business.

"Até que isso dados anteriores seja corrigido, o BLS deveria suspender a divulgação dos relatórios mensais de emprego, mas continuar publicando dados trimestrais que são mais precisos, mas menos atualizados", afirmou Antoni, que ainda precisa ter sua indicação confirmada pelo Senado americano antes de assumir o cargo.

Segundo Antoni, tomadores de decisões dependem desses números, e a falta de confiança nos dados podem ter "consequências de longo alcance".