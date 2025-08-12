Lira sobre mudança em gastos de saúde e educação: público alvo não seria ideal, e foi afastado

O relator do projeto de lei (PL) que amplia a isenção do Imposto de Renda, Arthur Lira (PP-AL), indicou nesta terça-feira, 12, que sua equipe chegou a fazer estudos sobre gastos de saúde e educação no IR, mas não se optou por tratar do tema no texto discutido em Comissão Especial no primeiro semestre porque o "público alvo não seria o ideal".

A indicação foi feita após ponderação do deputado Zacarias Calil (União-GO), da Frente Parlamentar Mista da Saúde, durante almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo com Lira.

O parlamentar externou preocupação com os impactos do projeto no campo da saúde e questionou sobre possibilidades de mudanças no tratamento dos gastos com saúde e educação no IR.