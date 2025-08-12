Manter postura modestamente restritiva segue sendo apropriado, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeff Schmid, afirmou que, com a economia dos Estados Unidos ainda mostrando impulso, o crescente otimismo empresarial e a inflação ainda estagnada acima do objetivo de 2%, manter uma postura de política monetária modestamente restritiva continua sendo apropriado por enquanto. A declaração pertence a discurso preparado para a Conferência Anual de Oklahoma City, nesta terça-feira. Segundo ele, no entanto, a posição será continuamente reavaliada com novos dados e informações sobre a inflação, mercado de trabalho e a economia em geral.

Schmid justificou sua abordagem dizendo que, embora a política monetária possa ser restritiva atualmente, "não é muito" e, dadas as recentes pressões sobre os preços, "uma postura moderadamente restritiva é exatamente onde queremos estar".

Ele ainda pontuou que, por mais que o aumento de tarifas pareça estar tendo um efeito limitado sobre a inflação, acredita que é uma justificativa para manter a política "em espera", em vez de uma oportunidade para flexibilizá-la.