MRV&CO sai de lucro de R$ 29,3 milhões no 2º trimestre para prejuízo de R$ 774,7 milhões

O critério 'ajustado' exclui itens considerados não recorrentes e/ou sem efeito no caixa, como a recompra da ações da companhia mediante instrumento financeiro derivativo (equity swap) e despesas financeiras antecipadas com a cessão de carteira de crédito, entre outros itens.

Entre os demais negócios da MRV&CO, a loteadora Urba contribuiu com lucro líquido de R$ 5,6 milhões, enquanto a Luggo, de locação residencial, teve prejuízo de R$ 18,9 milhões.

A receita líquida consolidada totalizou R$ 2,708 bilhões no segundo trimestre, subida de 18% na comparação anual, impulsionada pela MRV, cuja receita foi de R$ 2,525 bilhões, alta de 21%. A MRV deixou de apurar uma receita de R$ 145 milhões por causa de vendas de imóveis cujos repasses não foram concluídos devido a gargalos na liberação de recursos de programas estaduais ligados ao MCMV.

A margem bruta consolidada atingiu 29,4%, elevação de 3 pontos porcentuais. A margem bruta da MRV foi a 30,2%, aumento de 4,2 pontos porcentuais.

"Tivemos crescimento de vendas e produção na MRV, o que elevou o nível de receita", afirmou o diretor financeiro e de Relações com Investidores, Ricardo Paixão. "A margem na MRV está melhorando com as safras de empreendimentos mais novos e mais rentáveis", emendou.

O diretor financeiro reiterou que o MCMV está no seu melhor momento, com boas condições de contratação, o que deve continuar nos próximos meses. "Os fundamentos continuam muito bons. Dá para esperar um segundo semestre forte", estimou.