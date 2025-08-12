Plano de contingência do tarifaço terá 'impacto mínimo' no Orçamento, reafirma Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reafirmou nesta terça-feira, 12, esperar que seja "mínimo" o impacto nas contas públicas do plano de socorro às empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos. "Estamos absolutamente conscientes que o impacto dele vai ser mínimo. Vai ser única e exclusivamente no limite do necessário para não deixar nenhuma empresa para trás", disse a ministra, ao chegar para audiência pública no Senado.

Tebet reafirmou que caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidir a data de anúncio do pacote e que as medidas ainda não foram divulgadas porque o Ministério do Desenvolvimento analisa individualmente as empresas afetadas.

"O setor de pescado é um dos mais atingidos, mas não todo o setor vai ser beneficiado, não todas as empresas. Tem empresa que não exporta, tem empresa que exporta, mas não exporta para os Estados Unidos, e tem empresa que exporta para os Estados Unidos, mas já está redirecionando a sua produção", declarou a ministra.