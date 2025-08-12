Tarifaço: Lula vai anunciar na 4ª (13) plano de socorro a empresas afetadas, diz Haddad

A alíquota de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a vigorar na última quarta-feira, 6. O líder americano aplicou uma tarifa adicional de 40% sobre o País, que se somou à já anunciada tarifa recíproca de 10%.

A Casa Branca publicou uma lista de 694 itens que escaparam da sobretaxa adicional de 40%, incluindo importantes produtos da pauta de exportação brasileira aos EUA, como os aviões da Embraer, petróleo e suco de laranja. Já produtos mercadorias como café, pescados, outras frutas e carne foram atingidos - e se mobilizam para conseguir ingressar na lista de exceções.

Medidas

Nesta segunda-feira, 11, o ministro confirmou que a preservação de empregos está prevista na medida provisória (MP) do plano de contingência. No entanto, ele disse que há exceções, pois algumas empresas não poderão garantir os postos de trabalho, já que sofrerão um impacto muito grande em sua produção.

"A MP flexibiliza para alguns casos outros tipos de contrapartida", disse Haddad em entrevista à GloboNews. Ele afirmou que a medida trará "certa flexibilidade", visto que são afetados mais de 10 mil empregos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira, 11, que a preservação de empregos está prevista na medida provisória (MP) do plano de contingência para socorrer as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. No entanto, ele disse que há exceções, pois algumas empresas não poderão garantir os postos de trabalho, já que sofrerão um impacto muito grande em sua produção.