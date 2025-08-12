Tarifas de Trump arrecadaram US$ 28,4 bi em julho, segundo Departamento do Tesouro

O governo dos EUA arrecadou mais de US$ 28 bilhões em tarifas alfandegárias em julho, US$ 1,3 bilhão a mais do que em junho, informou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira, 12.

No total, o país arrecadou US$ 135,7 bilhões em tarifas alfandegárias desde o início do ano fiscal do governo em outubro, em grande parte devido à ofensiva tarifária de Donald Trump.

O valor é mais do que o dobro dos US$ 62,7 bilhões do mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Tesouro.