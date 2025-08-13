Acordo coletivo 2025 terá equacionamento do déficit da Petros na mesa, diz FUP

Segundo a FUP, os petroleiros marcaram presença massiva no Ato Nacional pelo fim dos Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros. A manifestação foi convocada pela FUP junto com a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e demais entidades que compõem o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros.

A mobilização reuniu trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas que vieram em caravanas de ônibus, vans e automóveis de diferentes estados do país, como Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro (Norte Fluminense, Duque de Caxias, Campos e Macaé).

O protesto teve por objetivo pressionar a Petrobras a assumir sua responsabilidade na crise dos planos e apoiar a proposta construída na Comissão Quadripartite para acabar com os PEDs, que hoje impõem descontos abusivos, segundo a entidade sindical, aos aposentados e pensionistas.

A Comissão Quadripartite, cujos trabalhos se encerraram, discutiu soluções para os déficits nos planos da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), o segundo maior fundo de pensão do país. A Comissão é formada por representantes da Petrobras, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e das entidades que integram o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros.

Os PEDs foram implementados pela companhia em 2015, 2018 e 2021 com o objetivo declarado de equilibrar as finanças da Petros. No entanto, os descontos impostos aos beneficiários vêm reduzindo significativamente o valor dos benefícios, em alguns casos dificultando os assistidos de terem acesso à aposentadoria, explicou a FUP.

A proposta defendida pelo Fórum e construída na Comissão Quadripartite é a criação de um novo plano de previdência complementar, com condições equivalentes ao atual, mas livre dos descontos impostos pelos PEDs.