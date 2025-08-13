Bessent cita 'boa chance' de corte de 50 pb pelo Fed e menciona busca por integridade dos dados

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que há "uma boa possibilidade" de um corte de 50 pontos-base (pb) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quarta-feira, 13. Segundo ele, se os dados do Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) fossem de maior qualidade, reduções nos juros pelo BC dos EUA poderiam ter acontecido em junho e julho.

"Deveríamos estar 150-175 pb abaixo da taxa que o Fed está agora. Acredito que poderíamos entrar em uma série de cortes de juros", disse ele, ao ressaltar estar "otimista" com a reunião do banco central americano em setembro.

Para o secretário, é importante buscar a integridade dos dados, mas descarta a suspensão do payroll. "Precisamos de bons dados para tomar boas decisões", acrescentou.