Bolsas da Europa fecham em alta, com maior perspectivas para cortes do Fed e Ucrânia no radar

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 13, ainda impulsionadas pelas perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que foram ampliadas após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos na terça-feira, 12. Além disso, as tratativas sobre a guerra da Ucrânia seguem chamando a atenção às vésperas da reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, para tratar do tema na sexta-feira. Nesta quarta, líderes europeus fizeram um encontro virtual com o republicano visando alinhar visões, no que foi descrito como positivo pelas partes presentes.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,54%, a 550,85 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,19%, a 9.165,23 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,69%, a 24.189,91 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,66%, a 7.804,97 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ultrapassou os 15 mil pontos pela primeira vez desde 2008 na crise, subindo 1,08%, a 15.019,90 pontos. As cotações são preliminares.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que há "uma boa possibilidade" de um corte de 50 pontos-base (pb) pelo Fed.