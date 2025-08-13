Bolsas de NY fecham em alta após mercado atribuir 100% de chance de alívio do Fed em setembro

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 13, prolongando os ganhos da véspera em um contexto em que a aposta em alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro atingiu 100% de probabilidade à luz do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA. O S&P 500 e o Nasdaq renovaram recordes. O frisson por criptomoedas colocou os holofotes na Bullish, que disparou na estreia no mercado acionário.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,04%, aos 44.922,27 pontos. O S&P 500 avançou 0,32%, aos 6.466,58 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,14%, aos 21.713,14 pontos.

Perto do horário de fechamento das bolsas, a ferramenta de monitoramento do CME Group mostrava que o mercado aposta em 100% de chance de alívio em setembro, com aposta predominante em um desfecho de corte de 25 pontos-base pelo Fed. O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que há "uma boa possibilidade" de um corte de 50 pontos-base (pb).