Cade aprova compra de parte das usinas de geração distribuída da Raízen pela Thopen

A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, que a Thopen adquira usinas de geração distribuída de energia elétrica da Raízen.

O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 13, e cita a aquisição "da totalidade do capital social de até 13 sociedades por ações ou limitadas", detentoras das usinas, que não foram detalhadas.

No fim de julho, porém, a Raízen informou ter vendido 55 usinas de GD para a Thopen Energia e para a Grupo Gera em operação que pode chegar a R$ 600 milhões.