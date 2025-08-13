Cisco supera em lucro e receita com demanda por infraestrutura de IA

A Cisco reportou ganhos e receitas mais altos do que o esperado no quarto trimestre fiscal, impulsionados pela crescente demanda por seus produtos de inteligência artificial. A empresa de tecnologia reportou um lucro líquido de US$ 2,8 bilhões, ou US$ 0,71 por ação, acima dos US$ 2,2 bilhões, ou US$ 0,54, no ano anterior.

Os ganhos ajustados foram de US$ 0,99 por ação. Os analistas esperavam US$ 0,98, de acordo com a FactSet.

A receita foi de US$ 14,7 bilhões, acima da projeção dos analistas de US$ 14,62 bilhões.