Com emprego forte, Fed pode esperar antes de ajustar política monetária, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, reforçou nesta quarta-feira, 13, que a taxa de desemprego do país está "relativamente baixa" se comparada a dados históricos. Segundo ele, já que o mercado de trabalho segue "forte, sinto que temos o luxo de esperar para fazer ajuste de política monetária".

Durante evento nesta quarta-feira, Bostic também mencionou que o lado do emprego do mandato duplo do Fed não está sob tanta pressão como o lado da inflação.

Ele faz um alerta, porém, para dados que sugerem que o mercado de trabalho tem "enfraquecido" nos últimos meses, mas pontua que ainda está tentando "determinar o quanto o mercado de trabalho suavizou".