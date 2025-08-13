Com foco em 2026, governadores fazem ajuste fiscal para sustentar retórica anti-Lula

Apesar de registrar superávits nos últimos anos, Minas Gerais se beneficiou de decisões judiciais que suspenderam o pagamento da dívida estadual entre 2018 e 2022, gerando uma economia temporária de mais de R$ 24 bilhões, de acordo com o Tesouro Nacional. A retomada parcial dos pagamentos começou em junho de 2022, e a partir de outubro do ano passado, também foram retomados os valores referentes ao RRF.

Para cortar despesas, o Estado também reduziu o gasto com pessoal de 66,7% para 48,8% da Receita Corrente Líquida (RCL) entre 2018 e 2024, mas segue acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (46,55%) e próximo do teto legal (49%). Embora tenha anunciado R$ 9,83 bilhões em investimentos para 2025, o valor informado oficialmente ao Tesouro Nacional no Plano de Recuperação Fiscal foi menor: R$ 6,8 bilhões. Até o segundo bimestre deste ano, apenas R$ 1,2 bilhão havia sido efetivamente pago.

Atualmente, o Estado ainda deve cerca de R$ 165 bilhões à União. Durante entrevista ao Papo com Editor, Zema afirmou que vai aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) mesmo com os vetos de Lula, mas com um "prejuízo enorme" para o Estado.

Rio Grande do Sul

Alinhado aos demais governadores, Leite realizou privatizações, como a venda da Companhia de Energia Elétrica (CEEE), da Companhia de Gás (Sulgás) e da Companhia de Saneamento (Corsan), totalizando R$ 46 bilhões em investimentos projetados, e implantou medidas de contenção. É, por sua vez, o embasamento que sua gestão utiliza para os superávits primários e orçamentários desde 2021, variando entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,6 bilhões, com queda brusca em 2024 (R$ 600 milhões), ano da tragédia das enchentes.

O Estado também divulgou um recorde de investimentos em relação à RCL em 2024, mas parte desse aumento, segundo o Tesouro Nacional, decorre da Lei Complementar 206/2024, que postergou R$ 4,6 bilhões em dívidas com a União para financiar ações emergenciais de reconstrução. Também há divergências sobre o endividamento: enquanto o governo estadual aponta dívida consolidada de R$ 112,5 bilhões, o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) registrou R$ 128,9 bilhões até dezembro do ano passado. Entretanto, Leite afirma que já vinha aumentando a capacidade de investimento com reformas de redução da máquina pública e as privatizações. Ele ressalta que o "não pagamento da dívida" só virou investimento por conta das medidas que adotou.