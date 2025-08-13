Confiança dos empresários cai em agosto e indústria mantém pessimismo por 8 meses, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) voltou a cair em agosto e ficou pelo oitavo mês consecutivo abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que denota pessimismo do setor. Na passagem de julho para agosto, o indicador caiu de 47,3 para 46,1 pontos.

"O ICEI, que iniciou 2025 já abaixo dos 50 pontos, tem se afastado da linha divisória ao longo dos meses: entre janeiro e agosto, o indicador recuou em cinco oportunidades. O indicador revela que a falta de confiança se torna cada vez mais intensa e disseminada entre os empresários industriais", avaliou a entidade.

Dentre os componentes do Icei, o Índice de caiu de 49,7 pontos para 47,8 pontos entre julho e agosto. Após 29 meses acima da linha dos 50 pontos, o indicador acumula dois meses em patamar negativo.