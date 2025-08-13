CPI da Alemanha (final) sobe 2% na comparação anual de julho, em linha com previsão

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha subiu 2% em julho, repetindo a variação de junho, segundo pesquisa final publicada nesta quarta-feira, 13, pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado correspondeu às expectativas de analistas consultados pela FactSet. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,3% em julho, também em linha com as projeções.
FIM DOS JOGOS DE PARIS
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.