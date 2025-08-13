Dólar fecha em alta de 0,27%, a R$ 5,40, em pregão de ajustes e correção

Além de ajustes, pesaram contra a moeda local a queda do petróleo e o recuo de pares emergentes, como peso mexicano e peso colombiano.

Com máxima de R$ 5,4113 no início da tarde, paralelo a mínimas do Ibovespa e do petróleo, o dólar fechou em alta de 0,27%, a R$ 5,4018.

Apesar do avanço, a moeda acumula perda de 0,63% na semana e de 3,55% no mês; no ano, recua 12,60% frente ao real.

"Vemos um pouco de correção do dólar em relação ao real hoje após um movimento muito forte de queda neste início de mês. Outras divisas emergentes latino-americanas também têm um desempenho um pouco pior hoje," diz o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, que não vê impacto direto do plano do governo no câmbio.

À tarde, o governo detalhou o pacote: crédito extraordinário de R$ 30 bilhões, aporte extra de R$ 4,5 bilhões em fundos de garantia às exportações e extensão do Reintegra - benefício que devolve parte dos tributos pagos em produtos exportados - a todas as empresas que vendem aos EUA.

Somados, fundos e Reintegra chegam a R$ 9,5 bilhões fora da meta fiscal, afirmou o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan. "O Congresso trabalhará em diálogo com o governo a possibilidade de excluir esses valores da meta de primário para o ano de 2025", disse.