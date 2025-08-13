FriGol registra lucro líquido de R$ 86,6 milhões no segundo trimestre

A FriGol, processadora de carne bovina, registrou lucro líquido de R$ 86,6 milhões no segundo trimestre de 2025, alta expressiva ante o R$ 1,7 milhão no segundo trimestre de 2024. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 154,1 milhões, avanço de 234,6%, com margem de 15,7%, informou ontem (12) a empresa.

A companhia também alcançou faturamento bruto de R$ 1 bilhão no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 25,3% ante igual período do ano anterior. A receita líquida atingiu R$ 984,1 milhões, também 25% superior, refletindo a forte demanda e melhores preços no mercado externo.

Para o CEO da FriGol, Luciano Pascon, os números positivos são resultado da melhora nos preços, especialmente no mercado chinês, e da estratégia de diversificação dos destinos das exportações, buscando mercados mais rentáveis. As vendas externas representaram 56,3% do faturamento no período, um aumento de 4,7 pontos porcentuais frente ao segundo trimestre do ano passado.