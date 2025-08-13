GE Appliances planeja investimento de US$ 3 bi nos EUA para ajudar a atenuar tarifas

A GE Appliances anunciou que planeja investir US$ 3 bilhões para expandir e modernizar suas fábricas nos Estados Unidos nos próximos cinco anos, ajudando a atenuar os efeitos das tarifas ao trazer de volta ao país parte da produção atualmente feita na China e no México.

A fabricante de eletrodomésticos, que é de propriedade da Haier Smart Home, com sede na China, disse que o investimento será destinado a fábricas nos Estados da Carolina do Sul, Tennessee, Geórgia e Alabama.

Um projeto anunciado anteriormente, a expansão de US$ 490 milhões de uma fábrica de máquinas de lavar na sede da empresa em Louisville, Kentucky, também faz parte do pacote.