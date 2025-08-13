Hapvida: Lucro líquido soma R$ 148,9 mi no 2º trimestre, queda de 64,2%

A operadora de planos de saúde Hapvida registrou lucro líquido de R$ 148,9 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 64,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro somou R$ 299,3 milhões no período.

No acumulado do ano, até junho, a companhia obteve lucro líquido de R$ 565,3 milhões, queda de 42,6% em base anual de comparação.

A receita líquida ajustada da empresa alcançou R$ 7,674 bilhões no trimestre, alta de 7,3% em relação a igual intervalo de 2024. A receita líquida totalizou R$ 14,925 bilhões, aumento de 7,8% em relação a igual intervalo de 2024.