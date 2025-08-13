Ibama confirma para semana de 24/8 testes de plano da Petrobras sobre Margem Equatorial

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou nesta quarta-feira, 13, o que foi definida para a semana de 24 de agosto uma "janela de realização" dos testes de confiabilidade do plano da Petrobras no processo de licenciamento do bloco FZA-M-59. A oficialização do cronograma estava sendo aguardada após reunião de ontem com a companhia.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Randolfe Rodrigues, ambos pelo Amapá, adiantaram na terça-feira à noite um acordo para realizar os testes no próximo dia 24. Será feita a chamada Avaliação Pré-Operacional (APO) para teste de exequibilidade do Plano de Emergência Individual apresentado pela Petrobras para a atividade de pesquisa marítima.

A duração prevista para a APO é de três a quatro dias, podendo variar, conforme as condições de execução das atividades planejadas. Durante a APO, será verificado, por meio de simulações, a efetividade do Plano de Emergência Individual proposto.