Maior fundo de pensão dos EUA amplia posição na Coinbase, Palantir, Nvidia e Robinhood

O maior fundo de pensão dos Estados Unidos em ativos fez mudanças significativas em algumas de suas maiores participações. O California Public Employees Retirement System (Calpers) comprou mais ações da corretora de criptomoedas Coinbase Global, da empresa de análise de dados Palantir Technologies, da fabricante de chips para inteligência artificial (IA) Nvidia e da corretora digital Robinhood Markets no segundo trimestre.

O Calpers, como é conhecido o fundo de pensão, divulgou as negociações em um formulário enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

O fundo, que administra cerca de US$ 570 bilhões em ativos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.