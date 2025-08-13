MP do licenciamento pode agilizar permissão para Petrobras explorar Margem Equatorial

Além dos seis blocos que a estatal já possuía na nova fronteira, outros 10 blocos foram adquiridos no último leilão da Oferta Permanente de Concessão, em junho, promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A expectativa é de que a Margem Equatorial brasileira reproduza o sucesso da vizinha Guiana, e ajude a recompor as reservas de petróleo da estatal após o declínio do pré-sal.

Sonda

A Petrobras corre contra o tempo para garantir que o contrato da sonda ODN II não termine antes da exploração do poço. O equipamento está arrendado para a Petrobras até outubro e custa R$ 4,6 milhões por dia. Em evento realizado na terça-feira pela Standard & Poors (S&P), no Rio de Janeiro, a diretora manifestou preocupação com um possível fim do contrato da sonda, mas se disse otimista pela conclusão da exploração do primeiro poço, após o Ibama definir a data para a APO.

A APO é o último passo antes da licença ambiental. A última APO realizada pela empresa, na bacia Potiguar, também na Margem Equatorial, envolveu mais de mil pessoas, quatro aeronaves, cinco ambulâncias, 70 veículos terrestres e mais de 60 embarcações para simulações de contenção e recolhimento de petróleo, proteção costeira e de monitoramento, resgate e atendimento à fauna. Antes da bacia Potiguar, a última APO realizada pela Petrobras havia sido em 2013.

Estiveram presentes na APO mais de 80 profissionais, incluindo biólogos e veterinários, além de 300 agentes ambientais, mais de 30 forças-tarefas atuando no mar e nas praias, nove embarcações dedicadas ao monitoramento e tratamento de animais, além de unidades de recepção e estabilização de fauna ao longo das praias.

Na prática, para simular um possível vazamento, é jogado um "elemento flutuante" no mar e a Petrobras precisa descobrir onde está o elemento e resgatar. São testados também os sistemas de comunicação da companhia. O poço Morpho está a 170 quilômetros da costa do Amapá, em frente ao município de Oiapoque.