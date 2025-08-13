Nomeado por Trump para chefiar BLS enfrenta enxurrada de críticas

Antoni foi nomeado por Trump depois que o BLS divulgou um relatório de empregos em 1º de agosto que mostrava que as contratações haviam enfraquecido em julho e foram muito menores em maio e junho do que a agência havia relatado anteriormente. Trump, sem provas, acusou que os dados haviam sido "manipulados" por motivos políticos e demitiu a então presidente do BLS, Erika McEntarfer, para grande consternação de muitos dentro da agência.

Antoni tem sido um crítico ferrenho dos dados de emprego do governo em frequentes aparições em podcasts e na TV. Seus comentários partidários são incomuns para alguém que pode acabar liderando o BLS.

Por exemplo, em 4 de agosto - uma semana antes de ser nomeado -, Antoni disse em uma entrevista à Fox News Digital que o Departamento do Trabalho deveria parar de publicar os relatórios mensais de emprego até que seus processos de coleta de dados melhorassem e confiar nos dados trimestrais baseados nos registros reais de emprego nos escritórios estaduais de desemprego.

Os relatórios mensais de emprego são provavelmente os dados econômicos mais acompanhados em Wall Street e podem frequentemente causar oscilações nos preços das ações.

Quando questionada na coletiva de imprensa da Casa Branca na terça-feira se o relatório de empregos continuaria a ser divulgado, a secretária de Imprensa Karoline Leavitt disse que o governo esperava que sim. "Acredito que esse é o plano e essa é a esperança", disse Leavitt.

Ela também defendeu a indicação de Antoni, chamando-o de "especialista em economia" que já prestou depoimento ao Congresso e acrescentando que "o presidente confia nele para liderar este importante departamento".