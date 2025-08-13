Petróleo cai, ampliando perdas após AIE apontar superávit de oferta e estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, 13, ampliando perdas em meio a preocupações com a demanda depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) previu um maior superávit de oferta à frente e os estoques de óleo bruto dos Estados Unidos aumentaram inesperadamente. Além disso, as discussões sobre a guerra da Ucrânia seguem no radar. Nesta quarta, líderes europeus descreveram como positiva o encontro que tiveram com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que antecedeu a reunião que o americano terá com o homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em queda de 0,82% (US$ 0,52), a US$ 62,65 o barril. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,74% (US$ 0,49), a US$ 65,63 o barril.

"Enquanto o mercado Brent aguarda orientação, o mercado WTI está se movendo de forma diferente, à medida que os fundamentos do petróleo dos EUA evoluem após o verão", dizem analistas da Rystad Energy.