Plano prorroga por um 1 ano prazo para que empresas exportem mercadorias que usem 'drawback'

A Receita Federal fica autorizada a fazer diferimento (adiamento) de cobrança de impostos para as empresas mais afetadas pelo tarifaço. Esse adiamento do pagamento de tributos será válido pelos próximos dois meses para as empresas mais afetadas.

Outra medida é a possibilidade dada à União, aos Estados e aos municípios para fazerem compras para seus programas de alimentação (para merenda escolar, hospitais etc). A medida vale apenas para produtos afetados pelas sobretaxas unilaterais.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou nesta quarta-feira, 13, a Medida Provisória (MP) "Brasil Soberano", que estabelece um conjunto inicial de medidas para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa anunciada pelo governo dos EUA sobre produtos brasileiros.

A MP ainda não foi formalmente apresentada. Secretários da Fazenda, do MDIC e do MRE fazem o detalhamento das medidas no Palácio do Planalto neste momento.