Se inflação seguir para direção errada, 'será necessário agir', afirma membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que se a inflação seguir para a direção errada, "será necessário agir", ao participar de rodada de perguntas e respostas em evento da Câmara de Comércio de Springfield, em Illinois, nesta quarta-feira.
"Temos que nos manter atentos com os dois mandatos do Fed", disse o membro do Fed.
O duplo mandato do BC norte-americano prevê estabilidade de preços e pleno emprego. "Há alguns sinais de alerta no mercado de trabalho, é preciso 'ficar de olho' nisso também", acrescentou.
