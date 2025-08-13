TCU nega, por maioria, representação sobre projeto de lei do auxílio-gás, apresentado em 2024

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou por maioria uma representação sobre os aspectos orçamentários de um projeto de lei, apresentado em 2024 pelo governo federal, que visa criar mais uma modalidade de operacionalização do auxílio-gás. O relator apontou a previsão de um mecanismo que permitiria a utilização de recursos não previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Um dos pontos dessa proposta legislativa é a possibilidade de pessoas jurídicas repassarem valores à Caixa Econômica Federal, equivalentes a receitas de comercialização da venda de excedente em óleo do pré-sal.

Houve uma discussão entre os ministros no plenário sobre a validade de uma eventual deliberação da Corte de Contas sobre um texto ainda não aprovado. Ou seja, se valeria ou não decidir sobre uma proposta que eventualmente pode ser mudada no trâmite legislativo, antes de virar lei. Venceu a tese apresentada inicialmente pelo ministro Jhonatan de Jesus, que opinou pela não deliberação sobre uma proposta em andamento.

O relator do processo e também vice-presidente do Tribunal, Jorge Oliveira, votou por alertar a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social sobre as "violações" que o financiamento do programa auxílio-gás, sem passar pela conta única do Tesouro Nacional, representam para as normas de finanças públicas.