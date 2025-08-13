Varejo em junho indica estabilidade, mas são 3 meses no campo negativo, avalia IBGE

"Aquela leitura que a gente tinha de o varejo andando de lado com relação a março era justamente por causa dos fatores do efeito base (de comparação) ainda alta, mas que vem cedendo aos poucos", acrescentou o pesquisador do IBGE.

Santos afirma que a redução de ritmo no varejo nos últimos três meses é gradual, mas teve contribuição também dos juros elevados, de restrições nas concessões de crédito e da inflação resiliente.

"A política monetária (restritiva) sempre vai ter influência (no varejo). Se você mantém as taxas de juros altas, a tendência é o crédito diminuir, isso acontece. Então isso reflete no comércio, mas reflete também em toda a economia", acrescentou.

Ele pondera que o cenário macroeconômico mantém componentes que sustentam um certo crescimento em determinadas atividades, especialmente naquelas focadas em produtos de primeira necessidade.

"A massa de rendimentos continua crescendo, o número de pessoas ocupadas continua crescendo", citou.

Segundo o gerente do IBGE, o varejo apresenta uma mudança de trajetória, mas apenas de ausência de crescimento, e não por uma tendência majoritariamente declinante.