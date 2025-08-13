Varejo está em nível 9,3% acima do pré-pandemia, aponta IBGE

O volume de vendas do varejo chegou a junho em patamar 9,3% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 3,1% acima do pré-pandemia.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.