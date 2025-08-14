Azul registra prejuízo menor no 2º trimestre e planeja simplificar sua malha aérea

Malfitani acrescentou que a empresa continuará operando aviões menores, que permitem chegar a cidades do interior com demanda inferior a dos grandes centros.

Em audiência na quarta-feira, 13, nos EUA, foi aprovado um acordo entre a aérea e a AerCap, maior arrendadora de aeronaves da Azul. A expectativa é de que o acordo garanta mais de US$ 1 bilhão em economia relacionada à operação de frota, segundo estimativas da companhia.

Rodgerson destacou que a empresa não precisará levantar capital adicional para sair do Chapter 11. "O que podemos fazer é ir ao mercado para melhor a condição das dívidas", ponderou o executivo.

Ainda no segundo trimestre deste ano, a companhia teve uma alta de 17,5% na sua capacidade. Esse crescimento foi impulsionado pelas operações internacionais (36,8%). As domésticas avançaram 12,9%.

Segundo Rodgerson, o internacional cresceu mais porque, no ano passado, diante da falta de peças e motores de aviões - que tirou jatos de operação -, a empresa precisou cortar voos para o exterior. Agora, está retomando essa oferta.

Ainda de acordo com o executivo, a Azul pretende retirar cerca de 30 aeronaves da frota no âmbito do processo de recuperação. O número, no entanto, refere-se a aviões que já não estão voando, mas que ainda têm os aluguéis pagos pela companhia. Por outro lado, a expectativa é receber novas aeronaves da Embraer e da Airbus. Com isso, a aérea estima encerrar o Chapter 11 com cerca de 20 aeronaves a menos do total de 180 que detém hoje.