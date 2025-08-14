Com resultados positivos sequenciais, serviços acumulam expansão de 2,0% em 5 meses, diz IBGE

"Os resultados positivos sequenciais perfazem crescimento acumulado de 2,0% entre fevereiro e junho", frisou Lobo.

Na passagem de maio para junho, o avanço foi concentrado em apenas uma atividade, a de transportes, com elevação de 1,5%. "Mas a gente teve outros dois setores muito próximos da estabilidade", ponderou o pesquisador do IBGE.

Os setores com perdas em junho ante maio foram outros serviços (-1,3%), serviços prestados às famílias (-1,4%), informação e comunicação (-0,2%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,1%).

O desempenho positivo dos transportes foi impulsionado pelo transporte rodoviário de cargas e pelo aéreo de passageiros. Segundo Lobo, o transporte de cargas é puxado pelo maior dinamismo da economia, estando relacionado ao escoamento da safra agrícola, insumos e bens industriais. Já o avanço do transporte aéreo tem influência da queda no preço das passagens aéreas, usado como deflator para o desempenho da receita das empresas do setor.

"O transporte aéreo de passageiros é uma atividade importante que tem puxado o setor de serviços, que tem ajudado a explicar também o crescimento dos serviços no ano", disse Lobo.

Na comparação com junho de 2024, o volume de serviços avançou 2,8% em junho de 2025, a 15ª taxa positiva seguida. O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento ante o mesmo mês do ano anterior - passou de 57,8% em maio para 53,6% em junho.