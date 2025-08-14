Correção: Votorantim: lucro líquido é de R$ 1,2 bi no 2º trimestre, alta de 120%

Na matéria divulgada anteriormente, havia uma incorreção. A Auren e suas subsidiárias tiveram a classificação de crédito elevada e não a Votorantim, como informado anteriormente. Segue a nota corrigida.

A Votorantim encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 1,2 bilhão, alta de 120% sobre o mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado totalizou R$ 2,9 bilhões, com alta de 4% na mesma base de comparação. A receita líquida consolidada, por sua vez, foi de R$ 13,7 bilhões, crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado, principalmente, pela melhora de preços e volumes da Votorantim Cimentos. "Os resultados do trimestre, mesmo diante de um cenário desafiador, provam mais uma vez a assertividade da nossa estratégia de diversificação, com um portfólio resiliente e complementar, capaz de gerar valor em diferentes ciclos econômicos", afirmou o CEO da Votorantim, João Schmidt.