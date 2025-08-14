Cyrela tem lucro líquido de R$ 388 milhões no 2º trimestre, recuo de 6%

As despesas comerciais da Cyrela somaram R$ 226 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 53%, puxadas pelo maior volume de lançamentos, montagem de estandes, mídia e manutenção de estoques de imóveis prontos. Por sua vez, as despesas gerais e administrativas chegaram a R$ 127 milhões, aumento de 15%, devido ao aumento das operações.

A incorporadora teve melhora na linha de 'outras receitas/despesas', que gerou uma despesa líquida de R$ 14 milhões, montante 68% menor na comparação anual, devido a quedas nos gastos com indenizações.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade) gerou um ganho de R$ 140 milhões, avanço de 20% na comparação anual.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou positivo em R$ 66 milhões, crescimento de 49%. O avanço foi reflexo de uma maior receita financeira, decorrente principalmente das operações na fintech CashMe.

A Cyrela enfrentou uma queima de caixa de R$ 392 milhões no período.

A dívida líquida ajustada da empresa teve um expressivo aumento, atingindo R$ 1,309 bilhão no segundo trimestre de 2025, o que representa um salto de 64% em um ano. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida ajustada e patrimônio líquido) foi para 12,7%.