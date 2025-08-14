Em pregão instável, Ibovespa supera queda e ensaia recuperação

O Índice Bovespa tem uma sessão de instabilidade nesta quinta-feira, 14, sendo orientado por diversas referências ao longo do dia. O índice abriu em queda e chegou a recuar 0,80%, puxado principalmente por ações do segmento de commodities. No entanto, ganhou fôlego e passou a subir, em um movimento iniciado pelas ações do segmento financeiro, que acabaram por contagiar os demais segmentos.

O dia começou com a alta de 0,3% do volume de serviços em junho, dado que ficou próximo do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast (0,4%, com mediana zero). O dado mostra que o setor de serviços continua forte, ao contrário do que mostrou o varejo ontem, com queda de 2,5%, muito maior que o esperado pelo mercado.

A grande surpresa da manhã veio do índice de preços ao produto (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que mede a inflação no atacado. Praticamente todas as medições do indicador vieram acima do esperado pelos analista, indicando que a inflação naquele país pode mostrar resistência.