Fiesp projeta crescimento de 0,2% do PIB no 2º trimestre e 2,4% no fechamento do ano

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que não para de driblar os modelos econométricos e surpreender os analistas, deve crescer 0,2% no segundo trimestre. É o que prevê o Fiesp Data Tracker, rastreador de atividade da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

No acumulado dos três primeiros meses deste ano a economia avançou 1,4%. A previsão é de que o PIB do segundo trimestre seja divulgado no começo de setembro.

Pela ótica da oferta, o Tracker da Fiesp estima queda de 0,6% no PIB da Agropecuária, retração de 0,7% na indústria de transformação e avanço moderado de 0,4% da indústria geral. O setor de serviços também deve apresentar crescimento moderado de 0,3%.