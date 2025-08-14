IFB: Alimentação fora do lar cresce no 1º semestre, mas inflação provoca queda

O setor de alimentação fora do lar registrou crescimento nominal de 4,1% nas vendas no primeiro semestre deste ano, segundo o Índice de Desempenho do Foodservice (IDF), divulgado pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB). Descontada a inflação medida pelo IPCA Alimentação Fora do Lar, no entanto, o resultado real mostra retração de 2,2% no período.

Em junho, as vendas caíram 0,2% em termos nominais frente ao mesmo mês de 2024. Ajustado pela inflação, o recuo chegou a 3,7%, revertendo a alta de 6,7% vista em maio. "O resultado mostra os desafios atuais do setor, mas também evidencia a capacidade de adaptação das empresas, que seguem investindo em estratégias de atração e retenção de clientes", afirmou a vice-presidente executiva do IFB, Ingrid Devisate.

O desempenho variou entre regiões: Norte (6,8%), Sul (3,5%) e Nordeste (0,5%) tiveram crescimento nominal anual, enquanto Centro-Oeste (-0,9%) e Sudeste (-1,8%) registraram queda. Datas sazonais, como o Dia dos Namorados, tiveram impacto limitado, com alta de apenas 0,2% nas vendas em relação ao ano passado.