Incorporadora BRZ combina negócios com antiga CR2 e ingressa na bolsa

Após tentativas frustradas de abril capital e ingressar na bolsa de valores, a incorporadora mineira BRZ encontrou um novo caminho para alcançar seu objetivo. A BRZ assinou um memorando de entendimento para combinação dos negócios com a Fica Empreendimentos (antiga CR2), empresa que é listada na bolsa desde 2007, mas que vinha apresentando um nível pequeno de atividades operacionais nos últimos anos.

Pelo acordo, a nova companhia resultante da fusão terá 85% de participação da BRZ e 15% da Fica. No novo grupo, o nome e a marca da BRZ serão mantidos, e as ações vão ganhar um novo ticker na B3. "Esta é uma transformação estratégica. A BRZ leva sua escala, crescimento e modelo de negócios para o mercado de capitais, mantendo sua identidade e cultura", afirma o presidente do conselho de administração da BRZ, Marcelo Tolentino, em nota.

A BRZ é uma empresa em crescimento, com atuação focada no mercado imobiliário do segmento popular, voltada ao Minha Casa Minha Vida (MCMV). A incorporadora atua em 34 cidades nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2024, teve lançamentos, vendas e receita líquida na ordem de R$ 1 bilhão. O patrimônio líquido está em R$ 280 milhões.