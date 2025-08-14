Inovação aberta aproxima startups e empresas

Cesarino diz que as empresas precisam ter foco na solução que desejam criar ou nas áreas estratégicas de uma grande empresa nas quais precisam de otimizações ou melhorias radicais. Ele contou um episódio de quando atuava na Embraer X, área de inovação da empresa. Em uma parceria com a Uber, criaram soluções voltadas ao futuro da mobilidade, resultando no Uber Elevate.

O projeto tinha como objetivo desenvolver um ecossistema de mobilidade aérea urbana, com foco em veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), produto hoje desenvolvido pela Eve, subsidiária da Embraer.

"Foi um caso de sucesso de inovação aberta porque o futuro da mobilidade estava no centro da estratégia. Isso foi antes da IA. Mas, muitas vezes, a IA é meio para um fim", afirma.

Gurgel lembra que, independentemente da tecnologia utilizada, o mais importante para as empresas continuarem a inovar é manter uma cultura de experimentação e erros. "As empresas mais inovadores do mundo testam oito vezes mais do que as outras. Seja melhoria contínua ou radical, não faz diferença. Precisamos ter cultura interna de testes", afirma.

Ganha-ganha

Ele conta ainda que a inovação aberta pode ser um ganha-ganha para startups e grandes empresas, mas é preciso que haja clareza sobre o processo e os objetivos de cada negócio nessa aliança.