Kodak anuncia que pode encerrar operações devido às dívidas

A Eastman Kodak Company alertou que pode encerrar suas operações, após 133 anos em atividade, devido às dívidas. "A Kodak tem dívidas que vencem em 12 meses e não tem financiamento comprometido ou liquidez disponível para cumprir tais obrigações, caso vençam nos termos atuais", informou a companhia em um documento regulatório. "Essas condições levantam dúvidas substanciais sobre a capacidade da Kodak de continuar como uma empresa em atividade."

Sediada em Rochester, no Estado de Nova York, nos Estados Unidos, a Kodak declarou ter US$ 155 milhões em caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho, dos quais US$ 70 milhões estavam mantidos nos EUA.

Em um comunicado divulgado na terça-feira, 12, a companhia afirmou que a linguagem de "continuidade" no seu documento regulatório é uma exigência formal, já que a dívida vence dentro de 12 meses após a publicação.