KPMG: Fusões e aquisições de hospitais e laboratórios aumentam 45% no 1º semestre

Operações envolvendo fusões e aquisições de hospitais e clínicas de análise aumentaram 45% no Brasil ao longo do primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Ao todo, foram realizadas 16 transações desse tipo entre janeiro e junho, aponta levantamento feito pela consultoria KPMG.

Do total, dez foram realizadas entre empresas brasileiras, outras três envolveram empresas estrangeiras adquirindo companhia nacional, duas foram de empresas nacionais adquirindo de empresas com sede no exterior operação em outro país, e uma foi de empresas internacionais comprando operação fixada no Brasil.

A análise faz parte da pesquisa trimestral feita pela consultoria com 43 setores da economia. De acordo com o levantamento, ao todo, as empresas brasileiras fizeram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre. Esse número representa uma queda de 4,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram concretizadas 776 transações desse tipo.