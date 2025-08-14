Lucro da JBS cresce 60,6% e atinge US$ 528 milhões no 2º trimestre

A Pilgrims Pride teve receita de US$ 4,75 bilhões, Ebitda de US$ 817,7 milhões e margem de 17,2%, beneficiada por forte demanda, custos mais baixos de milho e soja e mudanças no comportamento do consumidor, com mais refeições feitas em casa.

A JBS Beef North America, por sua vez, teve receita de US$ 6,805 bilhões, com Ebitda ajustado negativo em US$ 233 milhões e margem Ebitda negativa de 3,4%. A JBS Austrália reportou receita de US$ 1,97 bilhão, e Ebitda de US$ 290,2 milhões, com margem de 14,7%, apoiada pela boa oferta de carne bovina e melhora na operação de aquicultura. No Brasil, a divisão de carne bovina registrou receita de US$ 3,58 bilhões, avanço de 20,2%, e Ebitda de US$ 228,6 milhões, com margem de 6,4%.

A companhia encerrou o trimestre com US$ 3 bilhões em caixa e US$ 3,4 bilhões disponíveis em linhas de crédito rotativas, suficiente para honrar dívidas até 2032. A dívida líquida fechou o último trimestre em US$ 16,524 bilhões, avanço anual de 12%, com alavancagem de 2,27 vezes, ante 2,77 vezes um ano antes.

"Temos uma situação financeira bastante confortável, com prazo médio da dívida ampliado de 11 para 15 anos, custo reduzido e liquidez total próxima de US$ 7 bilhões", afirmou o CFO Guilherme Cavalcanti.

Fábrica de bacon e linguiças

A JBS USA anunciou a aquisição de uma unidade de produção em Ankeny, Iowa, com planos de transformá-la na maior fábrica de bacon e linguiças prontas para consumo do portfólio da empresa nos Estados Unidos. A unidade, de 17.300 m², pertencia à rede de supermercados Hy-Vee, explicou a empresa em nota. O investimento total é de US$ 100 milhões.