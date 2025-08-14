Lula: Brasil é bom parceiro comercial, só não vai andar de joelhos para os EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta quinta-feira, 14, em Pernambuco, às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou o Brasil como um dos "piores parceiros comerciais". "É mentira que o Brasil seja mau parceiro. O Brasil é bom, só não vai andar de joelhos para governo americano", disse Lula.

O petista ainda acusou os EUA de ameaçarem o País "todos os dias" e afirmou que, se Trump fosse brasileiro, seria julgado e preso pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Na Casa Branca, Trump havia afirmado que "o Brasil tem sido horrível em relações comerciais" e que o País impõe "tarifas tremendas" sobre produtos americanos. Ele voltou a criticar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que chamou de "execução política". Questionado sobre a aproximação de Brasil e México com a China, respondeu: "Não estou preocupado. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles".