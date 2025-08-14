Moedas globais: dólar sobe após PPI desencadear reversão do efeito do CPI na véspera

O dólar operou em alta nesta quinta, 14, ante a maioria das moedas, após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) muito acima do esperado nos Estados Unidos dar o gatilho para a reversão do efeito da leitura de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,42%, a 98,254 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se depreciava a US$ 1,1652 e a libra recuava a US$ 1,3540. A moeda americana tinha alta ante a japonesa, cotada a 147,79 ienes.

Os dados do PPI "levantaram preocupações de que o impacto das tarifas sobre a inflação esteja finalmente começando a aparecer", disse Fawad Razaqzada, analista de mercado da Forex.com. A atenção dos investidores agora se voltará para as vendas no varejo e os dados de sentimento do consumidor.