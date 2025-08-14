Ouro fecha em queda pressionado por Treasuries e dólar em meio à expectativa com Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda, pressionado pelo dólar forte e pelos juros dos Treasuries, que sobem na esteira de expectativas sobre os próximos passos de política monetária pelo Federal Reserve (Fed), após a leitura acima do esperado do índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,74%, a US$ 3.383,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Com o PPI dos EUA, o mercado reduziu sua aposta para corte de juros pelo Fed na próxima reunião, marcada para setembro, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. As chances estimadas de corte de 25 pontos-base (pb) nos juros no próximo mês caíram de 97,8% para 92,7% e foi retomada a possibilidade de manutenção nos juros, o que pressionou o metal dourado. O ativo de segurança costuma se beneficiar de reduções dos juros.