Petrobras recolhe R$ 131,7 bi aos cofres públicos no 1º semestre

A Petrobras divulgou na manhã desta quinta-feira, 14, seu relatório fiscal referente ao segundo trimestre, com dados já do acumulado do ano. No primeiro semestre de 2025, a estatal recolheu R$ 131,7 bilhões aos cofres públicos. Esse montante é composto por R$ 86,5 bilhões em tributos próprios, R$ 31,8 bilhões em Participações Governamentais (PGOV) e R$ 13,4 bilhões em tributos retidos de terceiros.

Segundo a empresa, nos primeiros seis meses do ano foram pagos R$ 45,3 bilhões em tributos federais que, somados aos R$ 31,8 bilhões em participações governamentais, totalizam R$ 77,1 bilhões destinados à União, que repassa parte desse valor a Estados e Municípios, conforme a legislação em vigor. Esse valor corresponde a aproximadamente 5,4% de toda a arrecadação federal.

"Ao compararmos com o mesmo período do ano anterior, tivemos uma redução de 11,9% na arrecadação, motivada pelo menor recolhimento de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS", destaca. (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - PIS/Cofins).